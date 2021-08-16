Высокий стиль итальянской классики
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г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 9, магазин “Decor Color”, номер секции:2B. бутик 529 (2-й этаж)
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Каталог
Краска интерьерная
Штукатурка декоративная
Краска декоративная
Шпатлевка
Грунты
Лаки
Эмаль
Услуги
Виды покрытий
Портфолио
О бренде
Блог
Новости
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Каталог
Краска интерьерная
Штукатурка декоративная
Краска декоративная
Шпатлевка
Грунты
Лаки
Эмаль
Услуги
Виды покрытий
Портфолио
О бренде
Блог
Новости
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8 800 707 47 70
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Каталог
Краска интерьерная
Штукатурка декоративная
Краска декоративная
Шпатлевка
Грунты
Лаки
Эмаль
Услуги
Виды покрытий
Портфолио
О бренде
Блог
Новости
8 800 707 47 70
call-centre 10.00 - 20.00 ежедневно
shop@san-marito.ru
Вконтакте
YouTube
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Услуги
Услуги
Нанесение покрытий
Предлагаем услуги профессионального нанесения покрытий, обеспечивая высочайшее качество и долговечность результата.
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Подбор материалов
Поможем подобрать идеальные материалы для вашего проекта, гарантируя идеальное соответствие стилю и функциональности.
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Обучение специалистов
Раскройте свой потенциал и овладейте новыми техниками с San Marito – станьте экспертом в декоративном оформлении!
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Изготовление образцов
Создадим индивидуальные образцы, чтобы вы могли визуально оценить и подтвердить выбор перед покупкой.
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Расчет и консультация
Получите точный расчет необходимых объемов и профессиональную консультацию по применению материалов для вашего проекта.
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Доставка
Надежная и быстрая доставка материалов на объект, обеспечивающая соблюдение сроков проекта.
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